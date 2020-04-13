疫情嚴峻之際，民眾減少出門，也致全台各型血液低於安全庫存量，新光吳氏基金會、大台北區瓦斯公司、新光人壽、新光銀行等響應捐血中心呼籲，9日舉辦捐血活動，元富證券首次參與新光捐血活動，總經理李明輝表示，防疫期間為醫護人員加油，更希望集結健康民眾貢獻心力，做為台灣醫療團隊最堅強的後盾。

新光長期投入各項社會公益，基於「取之於社會，用之於社會」的企業回饋精神，對捐血事業傾力支持。自92年起，長期提供新光摩天大樓廣場給台北捐血中心停放捐血車，以供民眾就近捐血，並舉辦各式捐血活動，至今已募集65萬袋熱血，造福了無數病患；這波疫情影響民眾出門意願，台北捐血中心A、B、O及AB型庫存皆低於安全庫存量，因此於9日發起捐血活動。

元富證券自加入新光金控後，積極落實社會企業責任，此次為首次參與新光捐血活動，在總經理李明輝的號召下，元富同仁與客戶也積極參與，活動當天現場鼓勵聲不斷，有民眾比出讚的手勢，感謝新光力挺捐血活動。

李明輝表示，在防疫期間，除了為醫護人員加油打氣外，更希望集結健康的民眾，一同為社會貢獻一份心力，做為台灣醫療團隊最堅強的後盾。元富證券以身作則，鼓勵民眾於防疫期間，發揮大愛，踴躍響應捐血活動，緩解在防疫期間血庫缺血的問題。期盼在新光各關係企業的拋磚引玉下，吸引民眾加入捐血，打造更有溫度的社會，一起守護台灣，齊心渡過這段艱困時期。

新光除了辦理愛心捐血活動外，今年亦致贈台北捐血中心一台「新光號」無動力捐血車，並提供長期停放新光摩天大樓與亞洲大樓間，呼籲民眾加入捐血行列，用溫暖關懷為社會挹注愛與善的能量，一起防疫捐血做公益。

(工商 )