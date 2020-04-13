知名女歌手張韶涵這幾年在中國大陸發展演藝事業頗有成績，一副好歌喉總能驚豔所有人；近日她受邀和福茂前師妹郭靜一起上節目，郭靜主動提議合唱《如果的事》，令張韶涵頗感尷尬，唱了幾句後便連忙喊停。
張韶涵近日在節目《天賜的聲音》和郭靜同台，被問到能否合唱一首歌，郭靜主動詢問要唱2個人的還是3個人的，卻只見張韶涵一臉疑惑問，「3個人？誰3個人？」郭靜回，「就我們的《仨人》。」張卻表示歌詞不太記得了，郭靜再問還記得歌詞的是哪一首，張韶涵回答自己的歌。此時，郭靜主動接說，「《如果的事》嗎？」令張韶涵愣了一下才尷尬說好。
張韶涵硬著頭皮唱了一段後便停了下來，「好就這樣子，謝謝，因為Delay了，掰掰。」讓一旁的郭靜大笑不已，兩人互相擁抱後，張韶涵便先行離開。影片曝光後引發網友熱烈討論，直言這橋段太尷尬，猜測是製作單位故意做的節目效果。
其實，張韶涵、范瑋琪、郭靜三人曾是福茂唱片的同門師姊妹，也一起合唱過《仨人》這首歌，2005年范瑋琪出專輯曾邀張韶涵一起演唱《如果的事》引起轟動；沒想到兩人日後卻翻臉、鬧不合，如今再度聽到張韶涵演唱這首歌，讓許多粉絲感到相當懷念。
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(中時電子報)
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