NBA HORSE Competition- Chris Paul vs. Allie Quigley

NBA官辦的HORSE投籃賽，大熱門雷霆後衛保羅(Paul Pierce)意外在首輪就出局，輸給了WNBA女將奎格麗(Allie Quigley)。奎格麗還搬出名人堂球星馬拉維奇(Pete Maravich)的坐射動作，果然考倒了保羅。

保羅可能一陣子沒練或是手下留情，從第一球就開始落後，最後他出了一題比較難的單腳單手投籃，追回一點分數。不過奎格麗很會投打板球，多次出題都讓保羅失手，保羅最後輸掉的就是普通的罰球線打板球。

此外，另一個大熱門老鷹隊崔楊(Trae Young)敗給老前輩畢勒普斯(Chauncey Billups)。爵士隊康利(Mike Conley)順利戰勝退役職籃女將凱琪絲(Tamika Catchings)。公牛拉文(Zach LaVine )利用體能優勢考倒了皮爾斯(Paul Pierce)。

準決賽與決賽將於台灣時間周五上午9時開打，將於各免費平台直播，第一場是畢勒普斯對戰康利，再來是拉文對戰奎格麗。

(中時電子報)