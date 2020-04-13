新冠肺炎疫情未能緩和，為讓防疫工作更完善，並預防群聚感染，新竹市政府13日起試辦為期1周的居家辦公，各局處計有473人參與演練，所有職員並以電腦遠端連線處理相關業務及電子公文，務求市政服務不打折。

市長林智堅表示，防疫期間新竹市政府以市政工作穩定運作、同仁健康安全維護為原則，防疫期間已陸續啟動一連串防疫整備，除啟動民眾戶外洽公流程，異地辦公整備工作外，今日更啟動居家辦公演練，減少辦公室室內群聚可能，同時也讓團隊提早熟悉居家辦公所需的軟硬體整備，為疫情可能需求預先做好準備。

人事處長長童金水表示，新冠肺炎肺炎疫情嚴峻，市府已配合中央疫情指揮中心指示，規畫居家辦公應變措施，今天起並進行演練，參與居家辦公的近500位同仁可透過家中電腦系統設定，遠端連線進入市府公務系統處理相關業務及電子公文，希望透過試辦讓同仁們能盡速熟悉居家辦公。

人事處表示，此次演練市府各處依照業務屬性及為民服務效能特性，共提報計473人參與居家辦公，投入公務網路系統測試工作，透過試辦，通盤評估資安及系統穩定性、各業務屬性的辦公模式及對公務影響等，蒐集各單位主管意見做滾動式檢討修正，提早做好整備工作。

(中時 )