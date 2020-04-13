彰化縣八卦山脈沿線擁有８個賞桐地點，員林市藤山園步道，還有彰化市福田賞桐生態園區、彰化市日月山景農場、芬園鄉八卦山昆蟲生態休閒農場、芬園鄉挑水古道、芬園鄉崎路仔古道、芬園鄉就是愛荔枝樂園及花壇鄉大山牧場。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

員林藤山步道每年3至5月是油桐花開最漂亮的季節，目前花況約莫開40-50％，因此還有將近一個月的時間可以賞桐。（吳建輝攝影）

彰化縣八卦山脈沿線擁有８個賞桐地點，今年雖受疫情影響，縣內賞桐活動紛紛取消，但朵朵璀璨銀白的油桐花，依然繽紛盛開，彰化縣長王惠美與員林市長游振雄，今天上午到員林藤山園步道，視察花況，王惠美說，呼籲民眾賞花時務必遵照相關防疫社交規範，做好個人衛生管理，共同對抗這次疫情。

每年4-5月油桐花期，從員林運動公園往上一直到藤山園步道，路旁都會開滿滿滿的油桐花，今年受到新冠肺炎影響，員林公所取消花季開幕活動，改邀請民眾自行前往賞花，步道沿線線油桐樹環繞，每年都吸引無數遊客朝聖。

而彰化八卦山沿線，除員林市藤山園步道，還有彰化市福田賞桐生態園區、彰化市日月山景農場、芬園鄉八卦山昆蟲生態休閒農場、芬園鄉挑水古道、芬園鄉崎路仔古道、芬園鄉就是愛荔枝樂園及花壇鄉大山牧場，都能欣賞到美麗的油桐花。

王惠美說，每年3至5月是油桐花開最漂亮的季節，目前花況約莫開40-50％，因此還有將近一個月的時間可以賞桐，在防疫期間多曬太陽、多運動、接近大自然，提升自己的免疫力，允許的話盡量錯開人多的時間，並遵照相關防疫規範。

員林市長游振雄說，員林3月有蜀葵花、4至5月有油桐花，為了讓民眾安全無虞的賞花，也要求清潔隊加強步道周邊環境衛生，也呼籲所有鄉親到戶外，一樣要做好個人衛生習慣，保護自己也保護別人，歡迎所有好朋友一起到員林藤山步道賞花、吃美食

(中時 )