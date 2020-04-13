現在世界各國都對台灣防疫刮目相看，台灣如何規畫今年在世界衛生大會（WHA）展示給各國看？中央流行疫情指揮中心將以運作順暢的社會制度，達成防疫成果為主軸展現台灣的實力！

預計每年5月召開的世界衛生大會，近年來，台灣積極爭取與會，陳時中表示，今年的會議如何進行尚未掌握確切消息，因為瑞士現在是每百萬人口確診2950人、將近3000人，而台灣是16人。

陳時中憂慮表示，感覺瑞士疫情滿嚴重，貿然舉行大規模集會事實上不是很恰當，不過，疫情也有可能急遽變化，當然不排除開會的可能。

因此，若是WHA如期舉行，台灣如何展現防疫實力與會？陳時中認為，這幾天看到台灣的醫療衛生評比，我們整體獲得87分，僅次於加拿大而與英國相同，台灣原本就有一些實力。

外加這次防疫上台灣社會制度運作順暢，抗疫的能力可供大家參考，台灣如何在運用良好公民素質、良好社會制度做成很好的防疫成果，這會與外交部整理好相關訊息公布給世界各國。

(中時 )