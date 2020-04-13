高雄市議會考量疫情，定期會決定延會，但民進黨執意要讓市長韓國瑜進議會備詢，發起跨黨派議員連署，超過三分之一議員要求加開臨時會，鎖定防疫紓困議題，請市府進行專案報告。民進黨逆襲成功！對此，高雄市新聞局長鄭照新也霸氣表示，各局處都準備好了！沒在怕！

鄭照新在臉書發文表示，對於議會開議時間與形式的態度，高雄市政府一向期盼，議會能在克服防疫措施考量的前提下，盡速開議，議會自主決議市府都尊重，市府向議會報告本來就是職責，市府不會也不應該逃避。

鄭照新更表示，各局處都準備好了！至於逃避質詢是為了反霸免這個論點，也站不住腳，市長完成本府32局處（含空大則為33個單位）的業務視察與方向整合，市府同仁準備充分，兢兢業業，不會因為到議會備詢就讓罷免比較容易，還愁沒有這樣的機會向市民報告市府努力的成果呢！

鄭照新直言，「我們會過去市政會留下」，反之，我們更明白，不會因為市長沒進議會就影響罷免高低，報告就是市政與防疫的討論，而議會的開議時間與形式應該回歸專業的討論，罷免或反罷免根本不是現在關注的重心，這樣的盲點不應該繼續成為討論焦點。

鄭照新強調，已經說過超過百次，市府目前政策就是防疫第一，專注控制疫情，至於開議的問題，議會怎麼做他們怎麼配合，請別再為了政治考量，說市府逃避，這讓市府感到困惑！

(中時電子報)