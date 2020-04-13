（阿聯酋航空Skycargo貨機航班飛往中東、非洲、亞洲、歐洲及澳洲等30多個航點。圖：業者提供）

疫情當前，許多國家正面臨醫療資源短缺的困境，阿聯酋航空貨運SkyCargo積極提升貨運運能，為舒緩全球疫情盡一份心力。阿聯酋航空貨運SkyCargo於3月30日運送近50萬盒新冠肺炎篩檢試劑至巴西聖保羅；並於同一周安排了兩架專機分別將200頓的醫療物資，如乾洗手液和口罩從香港送往雪梨，以及一架專機運送醫藥物資到巴基斯坦的喀拉蚩（Karachi）。

阿聯酋航空波音777貨機也加入醫療物資的運送，載運將近100頓的防疫物資以及醫院所需設備前往米蘭，並自印度孟買運送超過55噸的溫度靈敏度高、需要高度溫度控管的藥物前往紐約。阿聯酋航空貨運SkyCargo並計畫在三到四月間陸續調派9架貨機，將口罩及醫療設備送至匈牙利布達佩斯。

阿聯酋航空貨運SkyCargo除了在全球醫療物資運輸上扮演重要角色之外，也肩負為阿拉伯聯合大公國和中東地區國家運輸食材的重責大任。三月底，阿聯酋航空調派專機從巴基斯坦及印度運載150噸以上的生鮮食品往杜拜；阿聯酋航空Skycargo貨運航班亦協助從開羅和奈洛比將新鮮蔬果等食材載回杜拜及其他中東地區國家。

因應不斷延燒的全球疫情，阿聯酋航空貨運SkyCargo亦相對調整其機隊和航點規劃，除了維持基本商業運能，更重要的是能協助全球經濟保持活絡、確保國際產業供應鏈正常運行。阿聯酋航空貨運部資深副總裁NabilSultan表示：「在這艱難的時刻，阿聯酋航空貨運SkyCargo更加堅守崗位，奮力實踐作為全球貨運重要成員的使命，除了協助運送民生必需物資外，更協助運送維繫全球商業活動及對各大產業至關重要的機械設備和相關零組件。

身為能敏捷反應顧客所需、以客為尊的企業，阿聯酋航空貨運Skycargo在很短的時間內便成功布局新的貨運航點以及相關貨機航班安排，並善用波音777寬體飛機的機腹空間以提升運能。此外，因應全新態勢，阿聯酋航空貨運SkyCargo也將暫時搬移到杜拜國際機場，以整合營運、降低成本，並提供更即時的服務給全球客戶。」

另阿聯酋航空客機納入載貨行列提升運能，該航貨運SkyCargo公布其全球貨運的新航班與時刻表，並將波音777寬體客機納入貨運機隊行列。每架波音777機腹大約能容納40噸的貨物，可有效提升整體運能。目前規劃每週甚至每日多個貨機航班飛往中東、非洲、亞洲、歐洲及澳洲等30多個航點，作為專用貨機的客機航班將會搭配阿聯酋航空Skycargo貨運航班與航點規劃以達到最佳營運效能。欲知更多阿聯酋航空貨運SkyCargo詳情與營運資訊。除了預定的航班之外，阿聯酋航空貨運SkyCargo也會依市場需求開放包機和特別營運的服務。

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