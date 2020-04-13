35歲女星林彥君近日受邀到《2分之一強》，意外自曝會靠醫美「修修臉」，被主持人吳姍儒笑虧：「不需要特別承認！」逗得在場所有人笑呵呵。林彥君還分享某次和朋友同遊德國時，不只有德國店員將她和朋友誤認為雙胞胎，就連她的德國友人也分不清楚，但她倆頭髮長度不同、眼皮一單一雙，讓她崩潰說：「我這麼正好嗎？！看清楚！」

《2分之一強》改版後，新企劃是讓來賓與聯合國型男、美女一同猜題，答對者即可享用製作單位精心準備的美食饗宴。而第一題「非手術類的醫美整形，排行第一的項目是？」就讓林彥君挖洞給自己跳，自爆：「因為我自己好像就只有用肉毒桿菌。」用自身經驗答題，讓Sandy忍不住秒虧：「不需要特別承認！」梁赫群則趁機追問：「既然都講了，妳是打哪裡啊？」她笑回：「魚尾紋。」又被梁赫群虧，「不要看她這樣小隻，年齡也到了！」

各國型男在節目中分享他們經常無法分辨亞洲人是哪國人的糗事，林彥君分享和友人同遊德國，卻被德國店員誤認為雙胞胎，讓她傻眼直呼：「我這麼正好嗎？！看清楚！」起初她以為是店員的問題，沒想到連她的德國友人都搞混，讓林彥君在攝影棚暴怒說：「我們2個一個單眼皮、一個雙眼皮，怎麼會認不出來！」在場來自歐美國家的型男們立刻澄清：「單眼皮、雙眼皮，我們在這裡10年，才開始看得出來！」、「單眼皮、雙眼皮，我們是在台灣第一次聽到！」

林彥君遊德國被誤認和朋友是雙胞胎。（圖／東森提供）

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(中時電子報)