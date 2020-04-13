高爾宣師妹陳忻玥今（13）日為個人首張專輯《Am I Who I Am》舉行發片記者會。雖然曾有PUB駐唱與參加《聲林之王2》比賽等經驗，但遇到人生第一場的發片記者會，陳忻玥難掩緊張的表示：「剛剛在台上很緊張，其實這幾天就吃不太下，還會乾嘔，膀胱也有發炎狀態。」從知道要記者會開始就很緊張，但為了不怕家人擔心，今天是發片記者會的事也完全瞞著他們。

已有9首單曲在YouTube共4千萬點閱的驚人成績、並曾在《聲林之王2》和蕭敬騰對唱受到矚目，這次終於推出個人專輯，陳忻玥透露家人一直以來就很直持，「他們一拿到CD就在家裡狂放，還在Line群組跟親戚炫耀我出專輯了。」對於女兒終於出片非常驕傲。

陳忻玥發片記者會上難掩緊張的表示，這幾天就吃不太下，還會乾嘔。（攝影／彭子桓）

提到《聲林之王2》，陳忻玥說一開始的時候，自己在螢幕前面很放不開，對於酸民留言說這個女的假假的，「我其實很走心，因為也不喜歡我當時自己的樣子。」但之後就化阻力為助力，「從那個時候開始才學會要真實面對自己」，現在她都會主動去看網友留言，「他們應該是真的喜歡聽我唱歌，才會對我的外表失望。」想法改為積極正面。

記者會找來好友八三夭的主唱阿璞和鼓手阿電來站台祝賀，現場就有媒體問到理想型是阿璞還是師兄高爾宣，她自爆喜歡鳳眼的男生，師兄高爾宣意外落選；陳忻玥表示最近很多朋友都藉故來找自己，說想認識高爾宣，「有人透過我要高爾宣的聯絡方式，但我其實只是他的臉書好友，連Line都沒有。」她說自己對師兄只有尊敬之心，沒有任何非分之想。

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(中時電子報)