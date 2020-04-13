歐洲央行公佈了該行副行長德金多斯(Luis de Guindos)日前接受媒體採訪的記錄。德金多斯在採訪中表示，面對新冠疫情衝擊，全球經濟將步入衰退，而歐洲經濟將面臨更為嚴重的衰退，經濟下滑幅度將最終取決於經濟停擺多久。

德金多斯預測說，歐元區經濟今年第三季度可能出現增長跡象，但真正復甦需要等到2021年。他認為歐元區的復甦可能介於「V」型和「U」型之間，但同時強調經濟走勢將取決於疫情造成經濟停擺時間的長短。他還指出，無論如何，2021年的復甦不足以彌補2020年的經濟衰退。

德金多斯表示，為避免歐元區分裂，歐洲央行2020年的購債總規模將達到1.1兆歐元，其中以購買國債為主。

他認為，歐元區各國將經歷嚴重衰退，進而對公共財政造成影響，其資金需求預計介於1兆歐元至1.5兆歐元之間。

歐盟各國財長日前同意實施總額為5400億歐元的大規模救助計劃，其中包括由歐洲穩定機製為歐元區國家提供總額2400億歐元的低息貸款。

(中時電子報)