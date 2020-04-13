中央流行疫情指揮中心宣布全台酒店、舞廳等一律禁止營業，並解釋「凡有男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所，都應該停業」，台中市副市長陳子敬昨(12日)晚上率隊稽查6家休閒娛樂業，其中包括金錢豹、海派等4家遵守中央歇業規定，1家符合實名制防疾規範，接著突襲另一家特種行業，當場查出有女性陪侍事實，立刻開出第一張罰單並勒令停業，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，裁處5萬元以上100萬元以下罰鍰。市長盧秀燕今天表示，只要有男女陪侍的營業場所都應停業。

市府9日起配合中央政策，立即啟動聯合稽查小組全市查察，兩家登記為舞廳的營業場所均已停業，對有的登記為KTV業者，仍有女陪侍，市長盧秀燕宣示，持續強化所轄特定行業執行聯合稽查，一旦發現有男女陪侍服務未停止營業，相關局處會嚴格執法，但仍有業者不遵守規定。

業者掛羊頭賣狗肉遭查獲，盧秀燕表示有男女陪侍市場所都要停業。(盧金足翻攝)

昨晚陳子敬率警察局長楊源明、經發局長張峯源與公安聯合稽查小組深夜再度擴大稽查，總計查察台中市6家休閒娛樂業場所，其中包括台中市知名的酒店金錢豹、海派等4家遵守中央歇業規定，本來紙醉金迷的酒店，不見酒客與酒店女公關，關燈停業。

張峯源表示，稽查另1家特種行業符合台中市實名制規定，市府已公布若違反《傳染病防治法》裁罰基準，未公告容留人數、超過容留人數、未量體溫，首次將勸導，後續按次裁罰；如未實名登記、未戴口罩，首次開罰3000元，第2次開罰9000元，第3次之後均罰1萬5000元。

稽查5家業者之後，市府突襲稽查另外1家特種行業店家，以無預警的登門稽查，立即發現有人陪侍事實，市府依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》祭出重懲，將裁處5萬元以上100萬元以下罰鍰，呼籲業者勿再存僥倖心態，應配合中央立即停止營業。

(中時電子報)