台北市長柯文哲日前曾質疑，照1天1500萬片的產能，1個月應可買足28片，口罩理想上還是需要1天1片，不是假日就不用呼吸，他之所以不敢下令學生全面戴口罩，就是因為1天戴不了1片。未料，柯卻被翻出曾批評政府「不應該盲目擴廠」，引來爭議。對此，作家苦苓怒批，這個人不亂講話是會死還是怎樣？

苦苓在臉書指出，是哪一個蠢蛋在2月2日、政府要力拚日產600萬口罩的時候，批評政府「不應該盲目擴廠」？又是哪一個蠢蛋在4月8日、口罩日產1500萬的時候說「應該一天一片，難道假日不用呼吸？」

他說麻煩去告訴一下這個蠢蛋，達到社交安全距離就不用戴口罩，例如在家裡蹲馬桶就可以不用戴口罩，還是可以呼吸、不會斷氣的好嗎？如果口罩真的不夠用，政府也教過大家怎麼蒸口罩了，就算沒知識，難道也不看電視？

他說14天9片口罩，竟還有蠢蛋在批評，「知道新加坡一人一周才一片、東京一人一周才兩片（還是布口罩）嗎？更不用說根本買不到口罩的歐美國家了」。他最後諷刺表示，這種人還自誇智商157，那大家應該都有200多了。

(中時電子報)