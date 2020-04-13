臺東縣政府4月9日召開4月份縣務會議及第5次防疫會議，會中公布最新施政滿意度，其中有高達92.2％的縣民對於縣府迄今的防疫表現感到滿意，肯定縣府用最嚴謹的心態來防範疫情。縣長饒慶鈴也同時勉勵第一線防疫單位同仁，並要求持續努力防堵疫情。

臺東縣政府為了預防新冠肺炎，年前即已超前部署，確保防疫資源數量充足，年後則持續進行防疫演練和學校環境消毒。對於離島防疫，更是相當重視，規定坐船或搭飛機到綠島和蘭嶼，都要先量體溫並且須配戴口罩。另外，針對清明連假，連假前即要求觀光相關業者提升防疫工作，並於連假期間加強防疫宣導，更於5日凌晨由饒縣長親自帶隊針對觀光夜市等人潮聚集處進行全面消毒。

依據最新民調發現，高達9成2的縣民肯定縣府防疫政策，其中59.7%的民眾表示非常滿意、32.5%的人覺得還算滿意，僅有3.3%認為有改進空間。

饒縣長也在4月9日的縣務會議中，頒發「TT Award公務職人獎」給2位科長，其中「防疫不斷電獎」頒給衛生局疾病管制科科長吳曉慧，鼓勵其自疫情爆發以來，不眠不休戮力執行疫情防控，守護台東零確診；另外頒發「一個都不能少獎」給民政處自治科科長魏瑞昌，勉勵其積極提供防疫物資與各類關懷措施給民眾，確保民眾安心在家防疫。

饒慶鈴縣長頒發「TT Award公務職人獎」給2位科長。（台東縣政府提供）

饒縣長感性表示，疫情還沒結束，這個時候給予獎勵是為鼓勵同仁繼續堅持下去，當然還有很多單位例如環保、消防、交觀、行政等單位的同仁，都很用心在做防疫工作，讓我們的防疫作為獲得民眾92.2%的滿意度，未來仍將繼續努力防堵疫情，守護台東鄉親的健康。

饒縣長也再次呼籲，面對疫情請大家共體時艱，務必保持社交距離、搭乘大眾運輸工具記得配戴口罩並且勤洗手，符合居家檢疫或居家隔離民眾，在未解除限制前，請務必留在家中或住宿地點，以維護自身及他人健康。

(中時電子報)