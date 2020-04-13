已47屆的香港小姐競選，因新冠疫情破天荒停辦，港姐競選過去發掘無數美女，張曼玉、李嘉欣、袁詠儀、佘詩曼等都是港姐出身，其中，影帝劉青雲娶到「史上最高學歷港姐」的郭藹明，把她當公主般寵愛了22年，兩人愛情故事如同神話。

周慧敏居間牽線 窮小子竟娶到碩士港姐

郭藹明成為「史上最高學歷港姐」。(圖／翻攝東網)

擁有美國南加州大學雙碩士學位的郭藹明，1991年參選香港小姐選拔，集美貌智慧於一身，成為當年港姐大熱門，雖然發生了高衩泳衣不慎「露毛」風波，但沒有太大影響，最後仍在眾佳麗中脫穎而出，並成為「史上最高學歷港姐」，同時贏得國際親善小姐及最佳談吐幽默獎，隔年參選國際華裔小姐選拔，也奪得亞軍及最佳民族扮相獎。

有了港姐選美冠軍加持下，郭藹明立馬就和TVB簽約，也拍了不少影視作品，成為前無線台最受歡迎花旦之一。她第一部戲劇作品《大時代》，就是擔綱四大女主角之一，在劇中她對劉青雲一見鍾情，而實際生活中兩人也因這部作品結緣，但當時兩人在戲外沒有交流，是在同期同是玉女級的周慧敏幫忙下，才進一步交往。

劉青雲和郭譪明兩人的真實背景落差很大。只有初中學歷的劉青雲，出道前是郵差，19歲時偶然看到電視台演員訓練班招生，在爸爸鼓勵下報考，意外開啟演藝之路，但因外型並非典型的俊帥，剛開始只能跑龍套、演配角，直到《大時代》中擔綱男主角才開始走紅。

兩人第一次約會 郭譪明以為劉青雲要借錢

郭藹明和劉青雲合拍《大時代》相識。(圖／翻攝東網)

不過《大時代》時的劉青雲，只能算是剛出頭的窮小子演員，郭藹明外型亮眼、學歷又高，加上是港姐冠軍，兩人背景相差甚遠，因此他們除了對戲，私下並沒有太多互動，即使劉青雲對郭藹明有好感，也不敢表達出來，直到周慧敏看穿他的心思，在舉辦個人演唱會，分別邀請兩人參加，才有進一步的認識。

演唱會之後，劉青雲鼓起勇氣邀郭藹明吃飯，當時劉青雲連車子都沒有，兩人約會還是郭藹明開車，多年後郭藹明坦言，接到第一次約會邀請時，以為劉青雲要借錢，而兩人交往過程也不太順利，因為家世相差甚遠愛得辛苦，女方家長更一度不認同，外界也不看好，但經歷風風雨雨後，他們結婚超過20年，恩愛如昔。

郭藹明婚後放棄前途大好的演藝事業，選擇當劉青雲「背後的女人」，默默支持他，不久後的劉青雲演技受到肯定，奪下無數影帝獎座，外界再也不會認為他配不上郭藹明了。而劉青雲也一直把妻子當公主寵，夫妻倆也是演藝圈模範夫妻，至今出門逛街都還是手牽手，宛如初戀般甜蜜。

黑馬王子是沒艷遇的男人 夫妻無子卻恩愛如昔

郭藹明放棄演藝事業，默默當劉青雲背後女人。(圖／本報系資料照)

劉青雲也是出了名的「沒有艷遇的男人」，不僅拍戲會帶著太太，和同劇組的女演員幾乎零交流，因為再美的美女，在他眼裡沒兩樣，因為家中已有個好妻子，一直默默的信任與支持他，「她奉獻了很多，放棄自己的夢想來成全我，這是很感動的事情。」所以劉青雲就算當了影帝，還是會親自買菜煮飯，吵架也是他先認輸。

兩人結婚22年卻膝下無子，劉青雲則透露「朋友都跟我說，生一個小孩能讓夫妻關係更緊密，如果我們的夫妻關係已經非常親密，那就不用生小孩了。」超霸氣的一番話羨煞不少人。

因為愛情的滋潤下，52歲的郭藹明容貌沒有太大變化，凍齡美貌驚豔外界，雖然演藝圈有不少恩愛夫妻，但劉青雲和郭藹明堪稱楷模代表，兩人的愛情故事早已成圈內相傳的佳話。

52歲的郭藹明保養得宜。(圖／翻攝自東網)

(中時電子報)