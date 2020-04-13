受到新冠肺炎(COVID-119)疫情對於全球的衝擊，全球興起一波在家工作與在家上學的風潮，進一步推升了視訊服務以及電腦設備的需求。不過雖然市場需求強勁，根據市場研究調查機構 Canalys 最新出爐的研究報告，2020 年 Q1 全球個人電腦出貨量仍有 8% 下滑，其中以品牌別來看，蘋果 Mac 對比去年同期下滑最為嚴重，達到 21%。

根據 Canalys 公布的最新統計報告，2020 年 Q1 全球個人電腦(包含桌上型電腦、筆記型電腦、工作站等)的出貨量為 5368 萬 2 千台，對比去年同期下滑 8%，是 2016 年 Q1 以來單季下滑幅度最高的一記。Canalys 指出，雖然全球電腦市場需求量在 Q1 有所增加，但是出貨量卻有所下滑，乃是因為新冠肺炎疫情對供應鏈的衝擊所致。

市調機構 Canalys 公布 2020 年 Q1 個人電腦出貨報告，受到新冠肺炎對於供應鏈的影響，整季出貨量下滑 8%。(摘自 Canalys)

市調機構 Canalys 公布 2020 年 Q1 個人電腦出貨報告，此為前五大品牌的出貨量對比去年同期的結果。(摘自 Canalys)

細看 Q1 出貨量前五大的電腦品牌，分別是聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、蘋果(Apple)以及宏碁(Acer)，而五大品牌之中，僅有戴爾在第一季的出貨量對比去年同期有正增長(+1.1%)。而其他四大品牌則對比去年同期出貨量都有所下滑，而當中又以蘋果受創最深，下滑幅度達到 21%，而惠普、宏碁也都分別有 13.8%、12.6% 的下滑。

不過雖然今年第一季的出貨量看來，各品牌大多有所下滑，但因為防範新冠肺炎而推升的電腦需求，仍舊存在。因此 Canalys 預估未來幾周之內，電腦供應商們將在未來幾周看見明顯的營利。

市調機構 Canalys 公布 2020 年 Q1 個人電腦出貨報告，並發現有其他相關產品也因新冠肺炎疫情影響而需求上升。(摘自 Canalys)

而因為疫情而衍生的需求，不僅反映在電腦市場，Canalys 也發現包含可與電腦搭配的耳機、網路攝影機、螢幕、印表機等必要辦公室設備的需求上升，此外也帶動一波共同協作軟體、辦公室軟體、遠端虛擬桌面等服務，以及家用無線網路等產品的市場需求。

(中時電子報)