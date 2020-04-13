據《證券時報》報導，大陸近年發展迅速，不少城市的GDP都已經達到9000億元（人民幣，下同）的列隊中；以2019年的各城市GDP排名看，包括泉州、東莞、濟南、合肥、福州、南通、西安等七城都是兆元GDP的後備軍。

目前，大陸GDP逾兆的城市共有17個；另外，2019年，佛山市地區生產總值初步核算總量為1兆0751.02億元，首次突破兆元，成功躋身大陸「兆元俱樂部」之列。

(旺報 )