陸9千億GDP城市激增 兆元俱樂部將再擴大 15:472020/04/13 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，大陸近年發展迅速，不少城市的GDP都已經達到9000億元（人民幣，下同）的列隊中；以2019年的各城市GDP排名看，包括泉州、東莞、濟南、合肥、福州、南通、西安等七城都是兆元GDP的後備軍。 目前，大陸GDP逾兆的城市共有17個；另外，2019年，佛山市地區生產總值初步核算總量為1兆0751.02億元，首次突破兆元，成功躋身大陸「兆元俱樂部」之列。 (旺報 ) #gdp #城市 #大陸 #俱樂部 #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 又要被「搶」了！ 可口可樂首推「台灣城市瓶」 11:412020/04/09 生活 大陸首度暫停 陸生來台就讀 04:092020/04/10 財經要聞 野村估：陸首季GDP年減9％ 04:092020/04/10 全球財經 台商籲少說多做 遠離政治火坑 04:102020/04/10 政治要聞 口罩正妹梨渦允允脫了！身穿比基尼秀梨渦甜笑 20:512020/04/10 星光 商總疾呼紓困3.0 速發消費券5千元 04:102020/04/11 財經焦點 惡搞諧音哏玩28年 《空耳hour》暫別觀眾 粉絲不捨 18:442020/04/11 娛樂 明冷氣團來襲！氣象局曝這2天威力最強 低溫急凍10度 22:172020/04/11 生活 快評》兩岸交流愈頻繁 台灣愈安全 23:062020/04/12 軍事 利差優勢 高收債前景浮現 04:102020/04/13 投資理財 兩岸熱門新聞 美批陸歧視非洲 趙立堅：管好自身疫情 勿藉機挑撥 - 時政 大陸12日再破百新冠肺炎確診 - 兩岸 - 旺報 國民黨不排除赴陸溝通 - 焦點新聞 - 旺報 陸9千億GDP城市激增 兆元俱樂部將再擴大 - 兩岸 - 旺報 陸官媒密集發聲 文攻武嚇並進 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。