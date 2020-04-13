上周台灣最大盜版網站楓林網被查封，其他多個盜版網站也自主關站，使得合法正版平台流量呈現暴風式成長，KKTV觀察自家平台發現，單日流量漲幅超過105%，於周末上架更新的韓綜《我獨自生活》觀看人數因此成長3倍，一舉登上KKTV綜藝排行榜冠軍。

《我獨自生活》最新一集中，被好友暱稱為「孔長今」的孔曉振，為鄭麗媛、孫淡妃和林美秀三位閨密下廚煮泡菜湯，雖然架勢十足，但味道卻令大家皺起眉頭，直率的林秀美更是毫不修飾地說：「好像吃了泡菜的小魚乾在洗澡的味道。」讓孔曉振語帶威脅說：「妳要說好吃才行，你再想一下，哪種更符合我形象？」強硬規定答案的做法讓鄭麗媛與孫淡妃笑翻。

遭受電擊的孔曉振臉皺成一團。

接著孔曉振不甘示弱地跑進廚房找「味素」，果然成功讓泡菜湯升級成「大企業的味道」。吃完味素加持的泡菜湯後，四人開始玩起測謊遊戲，孔曉振在回答本人個性有一半是像《山茶花開時》裡的冬柏一樣可愛，被機器判定說謊，但為了維持孔可愛的形象，即使遭受電擊臉都皺成一團，也咬牙說著不痛，還說出「只要覺得不痛就沒事了」的神對應，更自招「成為孔可愛之後，好像一直都戴著面具」。

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(中時電子報)