為反應中央銀行降息暨響應政府加碼降息政策，合庫金(5880)旗下合庫銀行針對房貸及消費性信貸利率全面調降，貸款戶無需申請就會主動調整。

合庫銀行在房屋貸款部分除指標利率完全反應中央銀行降息幅度一碼(0.25%)外，另針對自用住宅貸款(首購族)在貸款金額1000萬元以內部分，於109年4月1日至109年9月30日再加碼降息一碼(0.25%)；消費性信用貸款及汽車貸款部分亦反應中央銀行降息幅度一碼(0.25%)，另貸款金額1000萬元以內部分，於109年4月1日至109年9月30日再加碼降息二碼(0.5%)，以協助貸款戶度過疫情難關。

合庫金年稅後純益達176.1億元，連續8年創歷史新高紀錄，較107年度成長9.95%，成長率在公股金控排名第2名，每股盈餘(EPS)為1.33元、淨值報酬率(ROE)8.02%與資產報酬率(ROA)0.49%，亦創下金控成立以來最高。

(時報資訊)