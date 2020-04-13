板卡廠撼訊（6150）發行國內第四次無擔保轉換公司債（CB），主辦承銷券商宏遠證（6015）表示，將於明（14）日起3天開放競價拍賣，底標價每股100元，最低投標單位1張，每一投標單最高投標量、單一投標人最高得標張數合計均不得超過355張。

宏遠證表示，此次撼訊四（61504）發行總面額4億元，預計4月29日於櫃買中心掛牌，以轉換溢價率102％作為轉換價格訂價依據，轉換價格訂為34.5元，發行期間3年，並設計發行滿2年賣回收益率為0.5％。

撼訊2002年3月上櫃掛牌，目前產品線包括高階遊戲顯示卡、工控專用顯示卡、SoC主機板及系統及FPGA解決方案，並以知名的PowerColor品牌行銷全世界，目前已躍居AMD顯示卡出貨量前二大廠商之一，近年來並積極多角化經營。

撼訊旗下TUL Embedded部門致力採用嵌入式GPU及工業級元件生產的全線工業電腦專用顯示卡產品，提供客戶客製化設計服務，已獲得各大工業電腦業者採用，應用領域已擴及航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。

此外，撼訊旗下子公司撼衛生醫亦積極布局科技與健康保健的跨域合作生態鏈，並跨入腸道菌群檢測服務領域，建立國內第一個現代人亞健康與腸道菌相的關聯圖譜，透過分析國人腸道菌相與基因的關聯性及地區性差異數據，進一步提供精準保健的未來方針。

(時報資訊)