疫情可能造成學校停課，台中市教育局超前部署，建置「線上學習資源中心」，針對各學習階段、科目、版本，嚴選超過2800筆學習資源，搭配檢索功能協助學生在家自主學習。教育局長楊振昇盼藉此維持學習不中斷，即便疫情險峻，學生的課業及心理也能獲得照顧。

教育局調查全市各級學校家中無平板或桌上型電腦的學生共16100人，盤點各級學校擁有平板電腦數量為11989台。針對差額，教育局立即動支經費購置3300台備用，其餘加上家長協會、個人及企業團體陸續湧入愛心捐贈，學生如遇停課，都能透過線上教學持續學習。

教師部分，教育局陸續辦理至少25場次線上教學資源應用及視訊直播教學增能研習，培訓至少750位種子教師。教師透過平台可為學生快速量身訂定個別化課業輔導計畫，學生也能線上學習維持進度。

此外，教育部函文各級學校不應使用「Zoom」等具資通安全疑慮的產品召開遠端視訊會議或教學，協助教師運用Google Meet、Adobe Connect、Microsoft Teams等與各式數位教材、平台進行多元搭配實施教學，並提醒運用任何直播軟體線上教學應留意資安防護。

教育部配發台中市2200張免費無線SIM卡，提供經濟弱勢，且家中無網路的學生線上學習使用，目前不足600片，市府將盡速申購補足。至於有線上學習需求的非經濟弱勢且家中無網路的學生，將結合各大電信公司「停課不停學」優惠方案，協助停課學生向電信商門市申請。

(中時 )