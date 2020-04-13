指揮中心今天宣布，再新增5例確診個案，其中4人為珊瑚公主號郵輪旅客。對此，船公司「公主遊輪」表示，日前主動宣布停航60天。

公主遊輪證實，稍早接獲通知，返台旅客中，有4人對新型冠狀病毒呈陽性反應，將持續協助旅客處理後續事宜。

公主遊輪表示，珊瑚公主號於3月5日，從智利聖地亞哥出發，前往南美航行，原定於3月19日在阿根廷布宜諾斯艾利斯結束，即全面暫停航程。由於港口接連關閉、航班取消以及其他措施影響，該遊輪直至4月4日抵達邁阿密港才獲准停靠，造成珊瑚公主號航行時間比預期較長，也影響船上1020名旅客及878位工作人員的回國旅程。

公主遊輪表示，當地時間4月9日安排五架包機，全力協助珊瑚公主號的國際旅客回國 ，其中一班為美國國內包機，另四班飛往南美洲和歐洲的國際包機，珊瑚公主號於9日駛離邁阿密港口，其中7名台籍旅客，經聯繫駐邁阿密台北經濟文化辦事處協助安排包機，7人已於4月9日晚間5點，在邁阿密機場搭乘包機離境，翌日在倫敦國際機場（LHR）轉機，於10日晚間7時15分抵達台灣。

因應新型冠狀病毒（COVID-19）全球爆發，公主遊輪已於3月12日宣布主動暫停營運60天，為休閒旅遊行業中首家採取此主動措施的公司之一。

(中時 )