海木耳的蛋白質含量高於銀耳及黑木耳，纖維質含量高於豆類、五穀類、蔬果類。（金門縣水試所提供）

看過或吃過「海木耳」嗎？金門縣水產試驗所試養成功，已進入規模化量產階段，將以每市斤（500公克）新台幣150元的優惠價格與鄉親分享成果，4月15日（星期三）上午9時在該所現場首賣，不受理電話預訂，每人限購1斤。洽詢電話：082-326408。

縣水試所指出，「海木耳」為海洋中的1種藻類，外型叢生花瓣狀，像一朵牡丹花，在日本稱為「長壽菜」，其蛋白質含量高於銀耳及黑木耳，纖維質含量高於豆類、五穀類、蔬果類。另富含礦物質鈣、磷、鉀、鎂、鋅、鐵、硒、維生素E、不飽和脂肪酸EPA及人體必需的胺基酸，是高纖美味的好食材。

該所並指出，這種食用口感與海帶相似的海藻，有一般蔬果所無的海洋微量元素及多樣海藻多醣，而海藻多醣具有絕佳的抗氧化能力，可防止細胞老化，清除體內自由基，多吃海藻有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

由於生鮮的「海木耳」不易儲存，須盡速食用，或冷凍保存，該所也提醒在料理前先用水清洗。料理方式可以川燙後冰鎮添加醋、蒜、薑、糖、小黃瓜絲等調味涼拌；或在蒜、薑爆香後加入新鮮「海木耳」直接熱炒；或加入湯品中煮湯；另也可添加於蒸蛋中，每道都是佳餚美食。

目前，屬於低碳養殖的海藻已是養殖產業的目標，加上大型海藻是海洋中的基礎生產者，成長過程需行光合作用，吸收水體中的二氧化碳及含氮化合物，轉化為成長所需之能量，因此可降低水中pH值與淨化水質，對海洋環境有相當的助益。

說所表示，未來若海木耳能在地區推廣養殖，有機會成為金門的特色料理食材之一。

(中時 )