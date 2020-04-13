台大公衛學院抗COVID-19說明會13日介紹之前甚少提及的快篩領域，副院長陳秀熙說明了快篩病毒抗體（找出已感染並且康復者）和快篩病毒抗原（找出染病者）2種途徑，現階段找出帶抗體者以保護其他未感染者變得非常重要，是台灣防疫部署下一步，希望5、6月可以回復正常生活。他特別推崇德國快篩試劑，目前他國快篩試劑只能找抗體或抗原，德國兩邊夾攻，思維前瞻細密。

全球確診快突破200萬例，致死率達6.2％，康復人數一直沒有辦法提升到總確診者的40％，而是低於25％，陳秀熙表示這些數據「都不是件好事」；他尤其擔心南美洲、非洲等醫療體系脆弱國家，一旦爆發疫情都會非常嚴重，如果不靠疫苗，會有很多人死亡。

但也由於目前多國確診者大增，防疫思維必須轉到另一方向。陳秀熙說，台灣現在還在做疫調、找感染源，但是每個人都在問「何時可以回復正常生活？何時可以集會、群聚、飛機可以復航？」疫情至今，各個群體已有很多人被感染，這時就要靠已經被感染並康復的一群人來保護全體，並讓這群人返回工作，特別是醫護人員，才不會拖垮經濟，這就是歐美的群體免疫思維。要找出這群人，用快篩抗體檢出最精準。

快篩試劑通常有「敏感度」跟「精確度（又稱特異性）」兩種數值，敏感度高，受檢者若是陰性，表示沒被感染；精確度高，受檢者若是陽性，表示被感染，可以趕快進入病程。問題是實際應用上，快篩試劑通常沒辦法一兼二顧，敏感度高的通常精確度低，敏感度低的通常精確度高，但可以利用此原則運用於兩種不同的情境。

陳秀熙舉例，像義大利快速血清敏感度30％、特異度89％，看起來敏感度很低，好像不能用。但是該試劑檢測症狀出現10天後有抗體的準確度達70％，比一般PCR篩檢的能力好，反而適合義大利這種已經爆發疫情的國家。

德國開發出來的快篩試劑，精確度（找出染病者）高達99.8％，敏感度（找出已有抗體者）也很高，症狀出現4到10天有70％、11到24天有98.6％。陳秀熙尤其推崇德國大規模社區篩檢時，是RT－PCR先混合10人檢體一起去驗，若陰性就是10人都沒事，若有2個以上陽性再逐個檢測，所以德國才能快速提升篩檢能量。

(旺報 )