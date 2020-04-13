新北市吳姓單親母親因不堪經濟壓力，今年2月15日帶著8歲女兒、6歲兒子在五股一間汽車旅館輕生，2名孩子當場死亡，母親遭救回；新北地檢署今日偵結，依殺人罪起訴吳女，並訴請法院依《兒少法》加重刑期。

吳姓單親母親因經濟困難加上與家人相處不睦，竟萌生殺害親生兒女之意，她於13日晚間帶著2名孩子至五股一間汽車旅館，企圖殺害兒女，但因孩子極力反抗，未果。

吳女並未因此放棄，15日再度動手，在確認孩童死亡後，傳送一封訊息給陳姓前夫表示「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」後便服下大量藥物欲自殺。

陳姓前夫獲訊後，趕緊到場查看並報警，救護人員到場後發現2名孩童都已死亡，吳姓母親則獲救；員警在現場也查獲相關證物，逐一帶回偵辦。

新北地檢署調查後，發現吳女患有憂鬱症，但事發當下意識清楚，完全瞭解自己在做什麼，且還在13日、15日接連對兒女施以殺人犯行，涉犯家庭暴力罪之殺人罪、殺人未遂罪，請法院以接續犯予以分論併罰，同時因違反《兒少法》，請法院加重2分之1刑期。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線： 1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )