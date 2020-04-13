口罩販賣機挨轟 柯：有檢討 16:012020/04/13 中時 張薷 、 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲出席教育局與TOYOTA產官學合作。（張薷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲（見圖）13日出席惇敘工商產官學合作活動受訪時表示「會檢討」，他認為重點是速率，每個點一小時可以賣多少才是重點。(陳怡誠攝) 柯文哲（見圖）13日出席惇敘工商產官學合作活動受訪時表示「會檢討」，他認為重點是速率，每個點一小時可以賣多少才是重點。(陳怡誠攝) 口罩實名制2.0上路後，各地藥局仍湧現排隊人潮，台北市長柯文哲因看不慣民眾花時間排口罩，與健保署共同推動實名制口罩自動販賣機系統，試辦首日仍大排長龍，市議員簡舒培酸口罩機沒解決排隊問題，痛批柯把話講太早、太滿，造成民眾對機台有大量期待。對此，台北市長柯文哲表示，有在檢討，今天做很多改進。 柯文哲指出，重點是管制，每一台一小時可以賣60組，三台一小時180組，10個鐘頭是1800組，效率會高很多。柯強調，重點是速率，每一個點每一小時可以賣多少，那才是重點，等我先解決問題。 (中時 ) #口罩販賣機 #口罩 #柯文哲 #檢討 #台一 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委發現7612萬口罩去向不明 蘇答不出 12:212020/04/10 政治 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 16:002020/04/11 兩岸 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 新制上路 民眾搶原民鄉口罩 04:102020/04/12 生活新聞 清明連假熱門景點 疫棒打回原形 04:102020/04/12 生活新聞 新北祭補習班新規 違者停招 04:102020/04/12 生活新聞 防疫無聲英雄 給波麗士按讚 04:102020/04/12 生活新聞 新加坡總理夫人：Errrr... 李正皓：口罩不爽不要用 17:402020/04/12 政治 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 兒童口罩變難搶？網怒揭2大關鍵 15:052020/04/13 日常 生活熱門新聞 陳時中承認 做了讓新加坡困擾的事 - 生活 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 在幹嘛？新加坡總理夫人何晶狂發文原因曝光 - 生活 酒店女公關疫調出爐 男客身分全掌握 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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