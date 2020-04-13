柯文哲（見圖）13日出席惇敘工商產官學合作活動受訪時表示「會檢討」，他認為重點是速率，每個點一小時可以賣多少才是重點。(陳怡誠攝)

柯文哲（見圖）13日出席惇敘工商產官學合作活動受訪時表示「會檢討」，他認為重點是速率，每個點一小時可以賣多少才是重點。(陳怡誠攝)

口罩實名制2.0上路後，各地藥局仍湧現排隊人潮，台北市長柯文哲因看不慣民眾花時間排口罩，與健保署共同推動實名制口罩自動販賣機系統，試辦首日仍大排長龍，市議員簡舒培酸口罩機沒解決排隊問題，痛批柯把話講太早、太滿，造成民眾對機台有大量期待。對此，台北市長柯文哲表示，有在檢討，今天做很多改進。

柯文哲指出，重點是管制，每一台一小時可以賣60組，三台一小時180組，10個鐘頭是1800組，效率會高很多。柯強調，重點是速率，每一個點每一小時可以賣多少，那才是重點，等我先解決問題。

(中時 )