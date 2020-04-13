拖了13年的「大智路貫通計畫」13日終於啟動樓層。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

每日早上8時到傍晚5時施工，預計一周1層樓按部就班拆除。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕上任不到一年，去年底成功取得大智慧學苑全數所有權人首肯，拿到道路用地可進行工程，將使台中火車站前後站貫通。（盧金足攝）

拖了13年的「大智路貫通計畫」13日終於啟動樓層！市長盧秀燕上任不到一年，去年底成功取得大智慧學苑全數所有權人首肯，拿到道路用地可進行工程，將使台中火車站前後站貫通；三月初開始執行大樓拆遷作業，已完成拆除執照申請、大樓斷水斷電及內部裝潢拆除，今日將2台挖土機吊放至頂樓，將開始進行樓層拆除，預計6月完成，8月底可望通車。

建設局長陳大田表示，今年3月初舉行大智慧大樓開工祈福典禮後，市府除完成拆除執照申請及大樓斷水斷電，現地拆除完全棟紙類、木材類、金屬類物品、外牆鋁窗及外牆招牌，搭設完施工鷹架等作業，今日用吊車將打除機械吊放至頂樓，先打除大樓突出樓層，之後由高至低依序拆除各樓層。

施工廠商表示，日前住戶陸陸續續搬遷，約莫花費2周，之後再以人工的方式，將內部裝潢及管線，拆除分類告一段落後，今日開始將兩台PC200級的挖土機吊放至大樓頂樓。

每日早上8時到傍晚5時施工，預計一周1層樓按部就班拆除，明日起將先行拆除頂樓電梯機房、水塔，施工過程利用油壓剪降低噪音，及施工同步灑水減少揚塵，避免影響周邊住戶。

鄰近小吃攤商表示，大智路貫通後，交通會比較方便，尤其是可以直接連通火車站前後站，真的很便利！建設局指出，該案可望6月底完成大樓拆除工程，而後接續大智路延伸新闢道路工程，目標8月底通車。

(中時 )