歡樂享用美食之餘，如何吃得安心成為目前首要任務！台北寒舍艾美酒 店探索廚房防疫再升級，除了量體溫服務、提供酒精消毒、加寬座位間距之外，即日起更推出「無夾服務」，不僅透過專人協助夾取餐點，更將水果、沙拉、起司⋯等小食以杯或碗器皿分裝，讓客人不用接觸到公用餐夾，安心享用繽紛美餚。

探索廚房更祭出獨家優惠，即日起至4月30日(四)凡於官網訂位成功即享7折優惠！單筆訂位滿8人，更加碼贈送探索廚房平日下午餐餐券乙張(餐券有效期限至2020年6月30日)，滿16人則贈兩張，以此類推。體驗豐富異國佳餚，包含客製義大利麵點、香氣四溢的燒烤料理，以及人氣招牌安格斯黑牛排、外酥內彈炸蝦天婦羅、蓬鬆綿密現烤舒芙蕾⋯等精彩饗宴！

為提升用餐品質，各自助餐檯由全程配戴口罩的廚師與外場團隊一同獻上最貼心的服務，包含「中西熱菜區」、「無國界燒烤區」、「現烤披薩區」、「清蒸與涼拌海鮮區」、「甜點區」等，由廚師們親自協助夾取賓客喜愛的美食至餐盤中，取餐過程中皆不需碰觸到任何餐夾。

「生魚片壽司區」以透明面板展示以防止飛沫傳播，點選後由廚師現切生魚片與握製壽司，更有專人在旁將佐餐醬料以小碟個別盛裝，讓客人輕鬆領取享用。「沙拉開胃菜區」、「起司區」、「水果區」等更直接以單獨的器皿分別盛裝料理，讓每一位賓客放心恣意大啖美食。

(中時 )