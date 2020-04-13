苗栗縣政府水利處在通霄鎮公所舉行通霄伏流水說明會，由處長楊明鐃親自說明。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府水利處在通霄鎮公所舉行通霄伏流水說明會，約有近百名反對里民出席。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府水利處在通霄鎮公所舉行通霄伏流水說明會，縣議員張可欣〔右二〕揚言要抗爭到底。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府水利處長楊明鐃主持梅南農塘工程說明會

苗栗縣政府水利處長楊明鐃主持梅南農塘工程說明會

爭議多時的通霄溪伏流水工程，在當地梅南里部分居民反對下，工程始終未能動工，苗栗縣政府水利處13日上午再次在通霄鎮公所召開說明會，由處長楊明鐃親自主持，反對里民仍抗議安全、效益及設置地點有問題，雙方最後不歡而散，縣議員張可欣當場揚言，如果縣府堅持動工將抗爭到底。

據悉，由於這項工程建設經費2億元，是在1年多前由前瞻計畫中撥發下來，並且工程已經發包出去，如果苗栗縣政府無法在限期內動工，經費將回繳中央，也將影響以後苗栗縣相關工程經費爭取，因此縣府對此非常重視，不排除在近期內動工。

這項名為「通宵溪伏流水工程」，是要在梅南里梅南大橋南側羅厝，開挖建造2座大型農塘，將通霄溪上游南勢溪的伏流水收集儲存起來供作附近農田灌溉使用，2座農塘面積約有2公頃，可灌溉約34公頃農田。

這項工程一直受到當地梅南里部分里民反對，其中包括農塘預定地上6戶國有土地承租戶，據水利處對居民意願調查，贊成及反對都各約3分之一，另有3分之一的居民有條件同意，水利處為了讓反對民意降到最低，已開過多次說明會，但始終未能化解反對意見，使得工程一直未能動工。

13日上午，水利處再次在通霄鎮公所3樓會議室召開說明會，由水利處長楊明鐃親自說明，反對民眾約有近百人到場，包括反對最力的縣議員張可欣、梅南里長蔡月雲等，縣議員陳品安、張顧礫也到場關心，雙方多次爆發言語交鋒，抗議民眾議題都環繞在農塘安全、效益及設置地點不當等，楊明鐃雖一一說明，但都不被反對民眾接受，雙方最後不歡而散，縣議員張可欣揚言，如果縣府執意動工，將不惜以激烈手段抗爭到底。

(中時 )