新型冠狀病毒未見趨緩，在外用餐即使一桌一人、保持社交距離，點餐、結帳時難免交談、接觸，遠傳推出智慧餐飲工具「一指點」，餐飲業者免建置系統，僅須前往遠傳直營門市申辦，客人掃描就能用自己的手機完成零接觸的點餐、結帳。

雖然防疫期間人人戴口罩，但進入餐廳不免取下，點餐交談仍有風險。遠傳「一指點」可讓客人免下載App，只要掃描桌邊QR-Code點餐，店家前台就能收到品項並憑單出餐，避免點餐交談可能的飛沫傳染；「一指點」也提供客人選擇現金、信用卡、LINE Pay等支付方式，選擇信用卡或LINE Pay則可連同結帳也避免交談。

對於餐飲業者，遠傳「一指點」不但能使客人更加安心，也可趁防疫期間化危機為轉機完成數位轉型，不但一舉導入刷卡、行動支付等工具，也節省前台點餐端的人力，而點餐數位化也便於店家盤點。「一指點」支援內用與外帶接單分流，店家也能透過「自行外送」選項免去平台抽成費用，內建「營業報表」功能更讓店家可透過後台檢視銷售數據。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示：「數位經濟大幅改變全球產業樣貌，遠傳致力成為中小企業最佳數位夥伴，能快速滿足不同產業類型企業多樣化需求。我們憑藉著電信專長自行開發軟體，推出『一指點』協助店家提高效率、拓展客源，落實以科技應用、行動裝置解決店家大小事的初衷。」

餐飲業導入「一指點」不須增購設備，即日起遠傳全台340間直營門市開放申辦，月租費688元，防疫期間遠傳額外提供店家「點餐美食廣告平台」加值服務，透過電信大數據暨演算法，藉由導客增加流量的平台經濟模式，幫助業者精準行銷目標族群。

(中時 )