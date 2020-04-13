受惠於太陽能新產品出貨放量，且被動元件客戶訂單穩定成長，勤凱科技(4760)不僅第1季業績創下單季歷史新高，亦樂觀看待第2季出貨量及營收，在買盤力挺下，今天盤中股價強攻漲停板，再創2月17日以來新高價。

勤凱為導電漿廠，客戶90%為被動元件廠，受惠於被動元件廠補庫存效益，以及太陽能新產品出貨放量，勤凱業績自去年12月開始逐月攀升創新高，3月合併營收達8589萬元，月增3.87%，年增98.97%，連續第4個月創下單月歷史新高紀錄，累計第1季合併營收為2.49億元，年成長72.3%，創下單季歷史新高。

勤凱表示，被動元件客戶積極回補庫存，且訂單流向中國大陸與台灣，帶動導電漿料需求攀升，公司出貨量也穩定成長，加上單價較高銀漿比重拉高，讓公司第1季業績未受客戶及疫情影響淡季不淡，並可望因大陸地區全面復工一路旺至第2季，預估第2季出貨量可望有不錯的表現。

除原有產品外，勤凱5G基地台介質濾波器導電漿持續進行客戶認證中，將是推升公司未來業績成長新動能。

(時報資訊)