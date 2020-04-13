全球股市反彈，帶動台股上周連續三日收在萬點，上周台股終結在台股連續8周的賣超，小幅吸金0.7億美元，但今年以來至上周五為止，仍賣超台股179.5億美元。今天外資再賣超台股75億元新台幣。

本周國安基金會議、台指期結算、台積電法說會及美股財報接連登場，預期台股將相對震盪。台股今(13)日下跌58.39點，收在10099.22點，成交值新台幣1183.58億元。根據統計外資資金流向至4月11日，印度結束連續六周流出，上周吸金4.1億美元榮登吸金王寶座，南韓則連續九周遭外資賣超，上周淨流出9.2億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管新冠肺炎仍有新增案例，不過市場情緒最恐慌狀況已過，加上全球央行及政府寬鬆政策不變，以及台股高股息殖利率優勢，可望提供支撐買盤。不過也提醒，新冠肺炎疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

操作上，周俊宏預期，台股區間震盪仍大，建議個股操作為主。選股上，鎖定長線穩健的需求，如水泥、5G基地台(光通訊、CCL、散熱)，以及未來展望佳的如伺服器、蘋果供應鏈與具轉機性等議題。

(時報資訊)