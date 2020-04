日本海事協會已制定其「政府船舶與軍艦之檢驗建造規則」(Rules for the Survey and Construction of Governmental and Naval Ships),此技術規範適用於政府船舶及其船上設備。

該協會表示,國防設備(包括政府船舶及其船上機械)運送至海外時,可能因為外國機關的要求而必須接受第三方品質檢查。為應對此類狀況,該協會此次公佈的規則,為政府船舶與軍艦及其船上設備制定一套第三方認證的標準,期望能有助於國防設備的運送。

此規範結合了該協會在船級檢查領域多年累積的知識和最新技術,能夠進行風險安全評估及狀況基礎維護,因此不僅能有效確保合理品質,也能降低船舶壽命週期成本。

上述規則已供該協會官方網站「My Page」會員免費下載,欲註冊成為會員,可至該協會官網(www.classnk.com),點選「My Page Login」即可。

(工商 )