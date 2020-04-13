行政院紓困方案記者會，陳時中出席說明快篩試劑進度

前總統馬英九呼發現金，政務員龔明鑫下午在紓困記者會回應。馬總統當年發800億元消費券，但仍造成無薪假，也產生60萬人失業，20萬人無薪假 ，共90萬人受衝擊，所以政府紓困振興仍以穩住就業為重點。

龔明鑫說，整個防疫紓困振興有階段，政府仍有發現金，但不是齊頭式的發，而是集中發給需要的人，發的對象不一樣 ，這跟普遍性發有何不同。

政府用1035億元給予員工補貼及弱勢需要，1035億共讓200萬人就業機會穩住， 2008年時馬政府發800億元消費券，但仍造成無薪假，也產生60萬人失業，20萬人無薪假 ，共有90萬人受衝擊。政府現在則以穩住就業為重點。

對於馬總統認為提酷碰沒用，龔明鑫也說， 2008年時馬政府也沒有發現金而是消費券， 因為發現金會被存下來，也會產生替代消費作用， 當年800億元未穩就業也未達促進消費效果，很清楚政府紓困錢要用在刀口上 ，不要讓20萬人無薪60萬人失業的情況再發生。

疫情指揮官陳時中表示，目前任務在切斷病毒傳播鏈，要依靠檢測能力與檢測精準度，最好是有疫苗，但需要一點時間。

至於為何不普篩？陳時中解釋，目前一天檢測1600件到1700件，一周大約1萬件，目的在切斷傳播鏈，但不能逼到最後防線，一定要留餘力。尤其目前檢測很精準，再檢測也是這樣。

陳時中強調，目前呼吸器台灣最多，加上輕症的藥，防線就會守住，現在等待新藥以及疫苗，尤其全部努力都在等疫苗，才是真正成功穩住，抑制疫情。

(中時電子報)