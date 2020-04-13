新冠肺炎疫情持續延燒，知名的台南市奇美博物館防疫再升級，從4月20日至5月31日調整為周一至周三休館，僅周四至周日開館；至於年度特展「有影無影？影子魔幻展」的展期，也從原訂的6月2日截止，順延到8月31日截止。這也是該館從1992年成立以來首見。

館方指出，從農曆年過後，進場人數即開始下滑，原本來客數只降低大約3成，但是從上個月開始大幅下降，如今僅是以往同期的4成，明顯受到疫情的影響。

館方表示，自疫情爆發以來，奇美博物館配合政府政策滾動式調整各項措施，為強化防疫決定從4月20日起至5月31日縮減從周四至周日開館。

此外，戶外園區因十分空曠，仍維持開放狀態，民眾還是可以前來園區散步欣賞美景，或尋找設置於戶外的近40件雕塑作品。

館方還說，開館期間，奇美博物館也推出多項防疫措施，包括：提高館內設施的消毒次數、空調換氣頻率，並呼籲民眾配合測量額溫、手部消毒、戴口罩、保持適當社交距離，同時暫停近距離接觸的定時導覽及展演服務，以及關閉體驗型的密閉式展區等。

館方強調，休館期間除全面加強清潔消毒外，也將進行館員培訓、典藏維護、空間修繕等工作，待疫情趨緩時，將提供更好的服務品質迎接大眾。館方還會持續依疫情變化配合政府政策機動調整措施，如果造成不便，請民眾多多包涵。

(中時 )