通霄溪伏流水工程引來梅南里部分里民反對，並在農塘預定地周邊掛自布條抗議。〔謝明俊攝〕

苗栗縣鯉魚潭水庫當年興建時，曾規畫建置供水管線，每天供水20萬噸給通霄地區，但後來因管線建置經費高達80億元而作罷，在老鎮長邱紹俊及立委陳超明前後奔走爭取下，才獲中央水利署以小型農塘替代，不料，引來部分里民反對，懸宕年餘無法動工。

1985年，鯉魚潭水庫興建初期，規畫供水區域涵括三義、銅鑼、苑裡、通霄等鄉鎮，其中通霄每天供水20萬噸水，但需要建置長程供水管線，後來就因輸水管線工程費高達80億而作罷。

由於通霄鎮城南、城北、烏眉等地區農田灌溉水源長期不足，當地里民經向老鎮長邱紹俊爭取，並在立委陳超明在立院向水利署爭取下，終於獲得撥款2億元興建小型農塘灌溉設施。

據苗栗縣水利處表示，這項工程是由水利署中部水資局所規畫設置，因當地的水源仍然不足，無法興建大型蓄水設施，因而才轉而利用通霄溪上游南勢溪的伏流水，以小區域農田供水為主，所以原本規畫蓄水量就只夠供應34公頃農田，至於其它農田供水將待未來規畫解決。

中水局在尋找梅南農塘設置地點時，因南勢溪上游有水量不足以及高鐵沿線限建區域等因素，再加上考慮私人土地徵收問題，最後才決定在梅南里羅厝的這2處國有河川地，建置農塘，卻不料引來國有土地承租戶及部分里民反對，致使工程延宕。

(中時 )