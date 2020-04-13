石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）達成史上最大減產協議，振奮國際油價走高，但本周也進入美股Q1財報季，受到新冠肺炎疫情衝擊的結果將浮現，導致道瓊期指亞洲時段13日一度下挫近500點。

受到減產協議激勵，約原油期貨價格在亞洲時段開盤跳漲9%，布蘭特原油期貨也暴漲8%，但受到疫情仍在延燒、原油減產幅度能否符合需求下降仍待觀察，油價一度翻黑。最新報價顯示，布蘭特油期價格上漲0.07美元或0.22%、暫收31.55美元，WTI油貨價格上漲0.19或0.83%、暫收22.95美元。

美國本周三也將公布3月零售及工業產出數據，大陸則是將在本周五公布今年首季GDP，預料數據將不樂觀。

截至台北時間13日下午3點50分，道瓊期指下跌320點或1.35%、暫收23298點；標普500指數期貨下跌37.13點或1.34%、暫收2742.62點；那斯達克100指數期貨下跌113.25點或1.38%、暫收8114.25點。

(中時電子報)