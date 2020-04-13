新冠肺炎疫情延燒，家扶基金會原定4月中旬舉辦「2020全國自強母親表揚活動」，在防疫優先的前提下決定停辦。23名從各地家扶中心共2萬8千多戶家庭中遴選出來的自強母親們，經歷種種困境或自身罹病，卻仍堅強面對挑戰，為家庭和兒女奮勇不退的精神實在令人敬佩，其中有單親媽苦讀考證照，獨力扛起一家七口，姑代母職另類母愛，靠賣早餐養大4個孩子，還有客家細妹日夜顛倒蠟燭兩頭燒，創造逆境奇蹟。

家扶執行長何素秋表示，從今年春節後即非常關切注意疫情走向，險峻疫情不僅重挫國內景氣更令家扶整體捐款減少逾4400萬元，但家扶基金會除持續追蹤扶助家庭的健康狀況，依政府規定擬定防疫措施，雖然遺憾必須停辦自強母親表揚活動，獻上祝福並希望自強母親的慈愛光輝能夠力抗疫情衝擊，為社會增加正面的力量。

23名從各地家扶中心共2萬8000多戶家庭中遴選出來的自強母親們，經歷種種困境或自身罹病，仍堅強面對挑戰，為家庭和兒女奮勇不退的精神實在令人敬佩。

依據家扶扶助家庭照顧類型分析，有51.27％是單親母親、13.94％為單親父親、13.87％是隔代或親屬照顧、有20.92是雙親都在但有重病、殘障、遺棄等狀況，從家長文化背景來看，有18.02％是原住民背景，15.67％是從異鄉而來的新住民媽媽。

今年23名自強母親，有10名媽媽本身患有重病；12名媽媽除了工作還須照顧生病的家人，當中還有姑姑、姨婆全心付出，甚至有單親媽媽一人扛起全家七口的重擔，以及展現鐵漢柔情身兼母職的單親爸爸。家扶基金會董事長趙犁民讚揚每一位獲獎的自強母親，不但翻轉逆境與困境，讓家庭迎向充滿希望的未來，更是子女最棒的身教與生命教育典範。

台中的玉秀媽媽原本是醫院的清潔工，十幾年來獨自擔起照顧兩子女和兩位姪兒還有年邁雙親之責，一家七口擠在小小公寓中生活，玉秀媽媽勤奮努力的工作態度，深獲當時護理長賞識，大方出借報名費鼓勵她上課進修並取得居家服務員的資格，進而從清潔工轉職為加護病房大夜班看護。

她也利用早上下班時間兼職做打掃，盡心照顧家中老小，3年多來每天都只睡4個小時也不為苦。

接受訓練課程的薰陶後，玉秀媽媽再次挑戰報考照顧服務員的國家級證照，經過將近一年的努力不懈，終於通過考試獲得國家級證照，不但增加收入，也為身體機能逐漸退化的年邁父母做最好的照護工作。

玉秀媽媽說，下班前都會在院內做好消毒清潔，返家後第一件事就是洗澡和換洗衣物，她一定要百分百保護家人健康無虞。對於家人或所照顧的患者而言，玉秀媽媽最堅強的後盾。

阿華媽媽和丈夫離婚後獨自撫養兒子，但兒子因意外失足跌落河中溺斃，這打擊太大讓她希望破滅頓時失去生命動力，處理完兒子身後事即搬回彰化娘家。

她原以為再也沒有生活重心，卻看到離婚後的弟弟未盡養育4個年幼孩子之責，阿華媽媽心生不忍即以姑姑的身分延續母親角色。十多年來勞心勞力，經營早餐店維持全家的開銷及4個孩子的讀書和生活花費。

經年累月站著工作，自己忙到三餐飲食不正常引發高血壓、高血糖，還有足底筋膜炎也找上門，只好從全職轉為兼職賣早餐，阿華媽媽慶幸並感恩自己在這波疫情中仍保有這份工作和收入，支撐家中的生活開銷。她身為姑姑卻全心付出一切，將姪子姪女視如己出，把對親生兒子的愛完全轉化為照顧四個姪子姪女，這姑代母職另類的母愛實在令人動容。

高雄美濃客家庄的文玉媽媽，婚後育有3子，生活幸福和樂，尤其小兒子是「2019亞洲青少年軟網錦標賽」中華隊代表並獲得12歲組男雙冠軍。

未料5年前丈夫發生車禍，為了家中經濟，文玉媽媽在朋友介紹下進入豬隻屠宰場工作，除了日夜顛倒，要克服空氣中飄散的濃烈血腥味，處理豬隻內臟時伴隨的糞便味，還有滿眼所見的膽戰心驚。然而只要想到全家人都靠這份薪水吃穿，也是讓丈夫能再站起來的機會，文玉媽媽就強忍，終於戰勝了噁心反胃的不適。

每天午夜下班返家的路上，文玉媽媽又沿路撿拾紙箱、寶特瓶做資源回收，只要能貼補家用就一定不放過。丈夫的復健之路雖漫長，文玉媽媽用堅強的意志力一點一滴創造逆境奇蹟，守護一家五口得來不易的幸福。

(中時 )