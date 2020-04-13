奇美博物館今天宣布，從4／20至5／31調整為周ㄧ至周三休館。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真（

奇美博物館防疫再升級！鑑於新冠肺炎持續威脅國人健康，奇美博物館今天宣布，從4／20至5／31調整為周ㄧ至周三休館，每周開放4天，年度特展「有影無影？影子魔幻展」則將順延至8／31。

疫情爆發以來，奇美博物館配合政府政策滾動式調整各項措施，為強化防疫，自4／20（一）起至5／31（日）縮減開館時間：周一至周三休館、周四至周日開館。此外，戶外空曠園區維持開放，民眾仍可到園區散步欣賞美景，或尋找設置於戶外近40件雕塑作品。特展「有影無影？影子魔幻展」為期間限定展覽，為彌補這段時間壓縮民眾觀賞機會，原本6月2日截止將延長至8／31。

開館期間，奇美博物館亦推出多項防疫措施，包括提高館內設施消毒次數、空調換氣頻率，並呼籲民眾配合測量額溫、手部消毒、戴口罩、保持適當社交距離，同時暫停近距離接觸的定時導覽及展演服務、關閉體驗型密閉式展區等。

奇美博物館表示，休館期間除了全面加強清潔消毒之外，將進行館員培訓、典藏維護、空間修繕等工作，待疫情趨緩時，將提供更好服務品質迎接大眾。館方也會持續依疫情變化配合政府政策，機動調整措施。

(中時 )