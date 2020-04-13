大陸多家官媒日前發文指控民進黨「以疫謀獨」，甚至以罕見外交措辭「勿謂言之不預」警告，引起外界高度關注。資深媒體人趙少康表示，若兩岸關係真往最壞情況發展，要小心大陸從未放棄對台動武的可能，他也詳細闡述看法。

趙少康今13日在《YAHOO TV》「鄉民來衝康」節目表示，從官媒《人民日報》、《環時》高分貝批評蔡政府，不難發現幾件事，他先是舉例，現在陸客、團客、陸生都不來了，僅少數自由行能進來，若兩岸關係真如官媒所說「勿謂言之不預」，那台灣是需要非常小心的。

第一，台灣基本上已無大陸人，所以真要動手沒有什麼需要擔心，第二，從過往幾場大陸對外區域戰爭，「1962中印邊界爭議」、「1967中蘇邊界衝突」、「1978中越戰爭」都使用了「勿謂言之不預」來做為「戰前警告」，台灣務必要謹慎再謹慎。

談及「大陸對台政策中最重要是什麼？」趙少康解釋「反獨、促統」，這幾字和兩岸關係一向是不可分論的，統一需要時間談，也不會這麼快，畢竟政體、經濟管理、生活方式都有不小的落差。而反獨一直都是大陸當局多年來「對台大政方針」，更是底線。

至於陸方會不會短時間真的武統打過來(解放台灣)？趙少康說，就他個人觀察，「短時間內不會，因為大陸的航母艦隊還需要幾年的時間籌備建設，也必須要承受開戰的所遭受的各種風險」，「但若真的要打，也不會用航母來打台灣，因為根本用不上，軍機直接從陸地起飛就可以飛過中線攻擊台灣了，派航母完全沒必要」，且只需要用飛彈就可以癱瘓台灣大部分地面設施。

共同主持人尹乃菁也指出，看兩岸關係短期內很重要的一個觀察點，那就是蔡總統的第二任「520就職演說」，若就職演說超出大陸的可接受範圍，直接來「實彈軍演」(她強調不同於1996年台海飛彈危機，當時是空包彈)，那台灣該如何反應？美國會如何反應？

趙少康感嘆，雖大陸在民進黨2016年上台後，對台文攻武嚇不斷，但台灣人神經太大條了，好像都無所謂，對大陸的警告也不擔心，照常理來說，應該是要擔心，但完全沒危機感，就算飛彈在頭上飛來飛去也不怕，非要打下來才怕，整個就是不到黃河心不死的心態。這樣的心態讓他五味雜陳很難評斷，他很不希望兩岸關係走到這一步。

(中時電子報)