元大金攜手逢甲，展開中台灣產學合作。元大金繼和北部大學進行產學合作之後，今日宣布，將攜手逢甲大學進行產學合作建立「元大/逢甲未來金融實驗室」，合作範圍包括了授課、實習、未來金融實驗室等多元類型的合作項目，透過這些合作來紮根學生的金融專業基礎與實務經驗，包括金控旗下證券、銀行、人壽、期貨及投信子公司都有參與。

元大金指出，在雙方的合作架構之下，由元大金派出主管出任學分學程的業師，提供商管、金融學院及資訊系所的學生學習金融核心課程，至於新建構的「元大/逢甲未來金融實驗室」，將為跨學院與跨領域合作，凡具備程式設計能力的各系所學生均可選修，提供有關財金、量化交易及系統開發程式交易能力等三大領域專業的培訓。

此次元大金與逢甲大學的合作，雙方也將透過元大金控在亞洲整體布局策略，結合逢甲大學姊妹校、交換學生、國際學院等多元管道與資源，共同推動金融人才育成，創造合作成效。

對於選擇逢甲大學為合作對象，元大金指出，逢甲畢業生自2008年起每年均名列「企業最愛大學生」，且連續多年蟬聯1111人力銀行企業最愛私校，近5年QS世界大學排名(QS World University Rankings)均名列前茅，均展現教學與辦學品質。

(工商 )