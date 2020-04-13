防疫也要顧工作，新北市與中央合作自今（13）日推出「安心即時上工計畫」，共計1000個職缺，預計將至各局處場館從事量體溫、消毒及行政庶務等工作，協助因新冠肺炎疫情影響收入之勞工立即上工，歡迎有需求的勞工朋友前往各就服站台報名。民眾只要在就業服務站上進行身分認定，符合資格者即可派工，免去面試等繁雜程序。

勞工局表示，推動首日截至中午即湧近200人登記申請，最快在15日就可以開始上班，民眾陳先生讚「第一次可以不用面試這麼快就找到工作，而且還是在疫情嚴峻的時候」。 本計畫申請對象為登記日前6個月內勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近1次月投保薪資於23800元以下等資格者，可向各地就業服務站提出申請，經審核符合資格者將安排公部門工作，每小時工資 158 元、每月最高80小時、薪資 12640元，工作期間最長6個月。相關詳情可洽詢三重、板橋、中和、新莊、汐止、淡水、新店就業服務站，或電洽就業服務專線0800-091-580（您就業．我幫您）。

另外，資格不符之求職者，就業服務站亦提供相關求職登記、就業媒合、就業輔導等服務；針對弱勢就業者則由專人提供個案管理服務並運用就業工具等資源協助就業。

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