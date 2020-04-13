新冠肺炎疫情肆虐全球，人民苦不堪言。對此，全球知名的環保鬥士、英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）11日表示，新冠肺炎大流行是人類漠視大自然和不尊重動物所造成的結果。

在國家地理雜誌發行的新紀錄片「珍古德：希望(Jane Goodall: The Hope)」之前的視訊會議中，86歲的珍古德強調，「每一個人都能促成改變。」

以開創性方式研究非洲黑猩猩習性而聞名全球的珍古德呼籲全世界，從過去的錯誤中學習，以防止未來的災難。當被問到對於此次新冠肺炎的看法時，珍古德表示「是我們對大自然的忽視，以及我們對應該共享這個星球的動物不尊重，才會造成此次疫情大流行，很久以前就有人如此預言。」

珍古德長期致力於黑猩猩的野外研究。（圖／pixabay）

珍古德舉例，例如，人類摧毀森林，森林中不同種類的動物被迫靠近彼此，因此疾病就從一種動物傳給另一種，而第二種動物因為被迫與人類更近距離接觸，所以最有可能傳染疾病給人類。

另外，人類獵捕動物為食物，並在非洲或亞洲的市場，尤其是中國的野生動物肉品市場販售，加上人類的集約化農場，殘忍地將全世界數十億動物擠在一起，製造出絕佳的機會，讓病毒能從動物身上跨越物種傳染給人類。

她表示「中國暫時關閉野生動物活體市場是很好的事，我們希望能夠永久關閉，也希望其他亞洲國家能夠跟進。但在非洲停止販售野味相當困難，因為這是許多人賴以維生的方式。但我們必須瞭解，我們是大自然的一部分，我們依賴大自然，如果我們摧毀大自然，實際上就是偷走我們子孫的未來。」

珍古德希望有更多人覺醒，並終將開始思考，他們可以採取何種不同的生活方式「我們在個人生活中可以做的事在一定程度上取決於我們是誰，但我們每個人都能有所作為，每個人都可以。」

珍古德出生於英國倫敦，是一名英國生物學家、動物行為學家、人類學家和著名動物保育人士，她長期致力於黑猩猩的野外研究，並取得豐碩成果，揭示了許多黑猩猩社群中鮮為人知的秘密。由於她在黑猩猩研究和環境教育等領域的傑出貢獻，使她獲封為皇家女爵士及聯合國和平使者。

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(中時電子報)