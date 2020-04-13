白冰冰遭遇死亡威脅 侯友宜：大家要理性 16:192020/04/13 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白冰冰遭遇死亡威脅，侯友宜呼籲大家要理性。（資料照／葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人白冰冰女兒白曉燕逝世將滿23週年，57歲雷姓女子在白冰冰的臉書底下留言，詛咒她和女兒一起死在水裡；新北市府發言人蔣志薇轉述新北市長侯友宜說法指出，案件進入調查階段，不便評論，但市長呼籲民眾要理性。 當年因白曉燕案，廣為人知的新北市長侯友宜，據了解從案發至今，每年都會在白曉燕忌日前後，到白冰冰家中祭拜白曉燕，讓白冰冰相當感恩。 對此蔣志薇轉述侯友宜說法指出，是否有到白冰冰家中不便透露，但市長已有打電話關心白冰冰。 (中時 ) #白冰冰 #白曉燕 #侯友宜 #市長 #新北 #呼籲 #理性 也許您會感興趣 推薦閱讀 管控連假景點人潮 侯友宜：該封的我也不會客氣！ 13:302020/04/12 生活 白冰冰女兒逝世23周年遭恐嚇 警鎖定留言女網友 08:182020/04/13 社會 白冰冰想把白曉燕「生」回來 16次試管做到更年期 09:192020/04/13 娛樂 侯友宜辦白曉燕案 險兩次命喪槍口 10:042020/04/13 社會 侯友宜祭拜白曉燕22年如一日 撫平白冰冰傷痛 10:312020/04/13 社會 恐嚇白冰冰要她死在水裡 PO文女網友落網 11:192020/04/13 社會 新北夜市商圈未戴口罩開罰 侯友宜：勸導為主 11:512020/04/13 生活 民眾建議恢復單、雙日買口罩 侯友宜將向中央反映 12:082020/04/13 生活 女兒冤死畫面難抹滅 白冰冰收死亡威脅淚崩「不接受道歉」 13:042020/04/13 娛樂 難忘白曉燕從水中被撈起 白冰冰淚：不敢游泳、不接受道歉 15:192020/04/13 社會 社會熱門新聞 獨》國防大學陸軍學院突停課引關注 有學員發燒1星期送醫 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 度小月！ 酒店妹PO長髮辣照「求包養」 - 社會 東勢日式警察宿舍起火 2木造建築陷火海 - 社會 嗆殺白冰冰嫌犯到案 訊完又發文辯「只是把自己想法說出來」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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