藝人白冰冰女兒白曉燕逝世將滿23週年，57歲雷姓女子在白冰冰的臉書底下留言，詛咒她和女兒一起死在水裡；新北市府發言人蔣志薇轉述新北市長侯友宜說法指出，案件進入調查階段，不便評論，但市長呼籲民眾要理性。

當年因白曉燕案，廣為人知的新北市長侯友宜，據了解從案發至今，每年都會在白曉燕忌日前後，到白冰冰家中祭拜白曉燕，讓白冰冰相當感恩。

對此蔣志薇轉述侯友宜說法指出，是否有到白冰冰家中不便透露，但市長已有打電話關心白冰冰。

(中時 )