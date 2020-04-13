連鎖餐飲集團六角（2732）因股票達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布財報。受新冠肺炎疫情衝擊子公司杭州瑞里營運，2020年2月營運轉虧、每股虧損0.04元，累計1～2月自結稅後淨利1400萬元，年減達67％，每股盈餘（EPS）0.34元。

六角2020年2月自結合併營收2.47億元，月減26.89％、年減19.9％，創近2年低點。稅前虧損500萬元、稅後虧損100萬元、每股虧損0.04元，較去年同期稅前獲利2500萬元、稅後淨利1700萬元、每股盈餘0.46元顯著由盈轉虧。

累計六角2020年1～2月自結合併營收5.87億元，雖年減16.03％，仍創同期次高。不過，稅前獲利2200萬元、年減65％，稅後淨利1400萬元、年減67％，每股盈餘0.34元，低於去年同期1.12元。

六角2月合併營收明顯下滑、營運由盈轉虧，投顧法人指出，主因轉投資持股56％的子公司杭州瑞里門市，受新冠肺炎疫情影響延後恢復營業，該月營收衰退達80％。六角透過杭州瑞里布局中國大陸，對六角整體營收貢獻約25～27％。

隨著中國大陸疫情逐漸趨緩，各地3月陸續解禁恢復開工，杭州瑞里門市目前近8成加盟店已恢復營業，單店營收回升至去年同期的7～8成。惟因疫情延燒全球、各國陸續祭出封城、鎖國政策防疫，使六角3月營收雖見回升，但仍較去年同期明顯衰退。

六角3月自結合併營收2.71億元，月增9.39％、年減30.55％，仍創同期次高，惟首季合併營收8.58億元，季減31.89％、年減21.23％，為近2年低點。不過，公司表示，「Chatime日出茶太」前2月淨增店數已超越去年首季，第二季展店步調雖趨緩、但並未停歇。

(時報資訊)