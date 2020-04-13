投資人擔心新冠肺炎疫情對企業業績造成的衝擊，周一日股走跌。主要產油國終於敲定歷來規模最大的減產協議，油價反彈帶動主要石油股上漲。
周一日經225指數收跌2.33%，為19,043.40點。東證一部指數收跌1.69%，為1405.91點。受復活節假期外資缺席影響，大盤成交量僅有1.65兆日圓，創下接近3個月來新低。
因新冠肺炎大流行宣布延後發布財報的公司股票湧現賣壓，日本電產（Nidec）收跌1.26%，住友電氣工業（Sumitomo Electric Industries Ltd）跌3.73%。
石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）同意於5、6月每日減產970萬桶，創下歷來強度最大的減產行動，受原油價格反彈帶動，石油股逆勢走高，日本最大油氣公司Inpex與日本石油勘探公司（JAPEX）均上漲約1.5%。
(時報資訊)
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