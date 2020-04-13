雲林縣立麥寮高中鄰近麥寮工業區，當地有很多東南亞移工，他們推出校訂必修課程「翻轉東南亞」，透過數據、媒體素材、桌遊及訪談等方式，解構偏見、建構印象，達到翻轉負面印象的目標，學生不但學習到尊重多元文化，也培養更寬廣的國際視野。

12年國教課綱致力培養自發、互動及共好的現代公民，總體課程目標之一「涵育公民責任」，旨在引導學生學習民主、尊重多元文化等素養。

麥寮工業區由於東南亞移工眾多，在不同文化碰觸下，容易對彼此產生先入為主的刻板印象。面對這樣的在地特色，麥寮高中在校長與教師們的腦力激盪下，設計出「翻轉東南亞」課程，希望翻轉對東南亞國家的偏見，引導學生學習尊重與包容，並培養國際觀。

「翻轉東南亞」課程設計概念為「偏見是因為單一向度的思考」，從「解構」東南亞偏見，「再建構」東南亞印象，進而「翻轉」對東南亞的負面印象，達到用心看待東南亞國家的多元思維。

整體課程透過數據、媒體素材、桌遊及訪談等多元方式進行，解構並再建構東南亞印象，扣緊課程核心價值。訪談部分，「偏見搜查線」單元由高三學生試行，先引導學生思考生活中有哪些刻板印象？產生哪些主題？再以分組報告方式，鼓勵學生在多元意見中腦力激盪，翻轉刻板印象並找出解決問題的方法。

教育部國教署表示，12年國教重視全人教育的精神，培養自發、互動及共好等理念。樂見更多學校推動公民責任相關素養課程，教育部會全力支持並投入相關資源，共同引導學生深化民主素養、尊重多元文化與族群差異。

(中時 )