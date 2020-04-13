新冠肺炎疫情衝擊就業市場，高市府釋1073個防疫職缺。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情衝擊就業市場，高市府釋1073個防疫職缺。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

受到新冠肺炎疫情衝擊，不少勞工被迫放無薪假，甚至面臨失業命運。高市勞工局今（13）日宣布推出「安心即時上工計畫」，釋出1073個公部門防疫相關職缺，時薪158元，1個月時數最高80小時，即起至12月31日受理報名。

勞工局長王秋冬表示，新冠肺炎影響就業市場，高市去年同期1至3月，僅2家企業、通報5人減班休息，但今年截至目前，因疫情影響，放無薪假的事業單位有40家、724人，希望此次提供公部門計時的工作機會，能緩解勞工朋友的壓力外，並即時提供政府防疫人力需求。

王秋冬指出，此次配合中央推動安心即時上工計畫，提供公部門計時工作機會，社會局、衛生局、教育局、勞工局及各區公所等54個機關局處釋出共1073個防疫相關職缺，最長6個月。

勞工局表示，凡符合「向公立就業服務機構申請登記當日前6個月內，勞工保險或就業保險之保險年資合計滿2個月以上，且最近1次之月投保薪資於2萬3800元以下者。」條件的勞工，不限戶籍，歡迎到本市各就業服務站辦理登記，經審核符合資格後馬上分發派工。

詳細的訊息請參考高雄市政府勞工局或所屬訓練就業中心網頁、小勞男孩臉書公告，相關諮詢電話：07-7330823訓練就業中心。

(中時 )