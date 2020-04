蘋果(Apple Inc.)因為新冠肺炎防疫,先前已經宣布關閉全球大中華區以外的所有 Apple Store,並連帶停止 Today At Apple 課程。不過,蘋果團隊的熱情並沒有因為疫情而受到挑戰,反倒發起了 Today at Apple At Home 數位版課程,並提供了「30 個適合孩子的創意活動」的建議,讓宅在家工作、上學的父母以及孩童,可以共同發揮創造力!

蘋果日前在官方 YouTube 頻道釋出了「Creativity Goes On」的影片,剪輯了過往幾周以來各地在家工作者所拍攝的照片,宣揚在家也能持續發揮創造力。為了提供民眾有足夠的資源,能妥善利用手中的蘋果設備發揮創造力與生產力,蘋果推出了 Today at Apple At Home 課程,也就是邀請 Creative Pros(創意專家)錄製教學影片,將過往在 Apple Store 舉辦的 Today at Apple 課程改為線上版,讓民眾宅在家也可以輕鬆學會如何發揮蘋果設備的強大潛力。

Creativity goes on

此外,蘋果教育團隊也推出了 30 Creative Activities for Kids 的清單。蘋果不僅公布了這項創意作業,也大方分享了如何完整這 30 個小任務的提示,無論是必須要在家陪孩子的父母,或是 4~8 歲孩童的教育工作者(老師們),都可參考,來學會如何透過行動設備進行教學,激發孩子的創造力。

根據蘋果政策,台灣、中港澳等地的 Apple Store 並未因為防範新冠肺炎緣故而關閉,因此這些地區的民眾仍舊可以透過 Apple Store App、蘋果官網預約參與在 Apple Store 店內舉行的 Today at Apple 課程。不過,如果期待在家也能學習 Mac、iPhone、iPad 等設備的使用技巧,當然也可連結到美國的蘋果官網,欣賞一系列 Today at Apple At Home 線上課程。目前,Today at Apple At Home 線上課程僅包含透過 iPhone 拍攝具有風格的肖像照、動人照片,以及利用 iPad 繪製有趣的個人肖像等。相信未來應該還會有更多的相關 Today at Apple 課程推出 At Home 線上版,果粉們應該可以期待。

作為參考,台灣的消費者們可在 Apple Store 參加的實體 Today At Apple 課程更為豐富,包含 iPhone 攝影技巧、人像攝影技巧、iPhone 錄影訣竅、iMovie 使用技巧、Podcast 製作入門、音樂研究室:混音創作 Alicia Keys 單曲、Swift Playground 入門編程技巧等課程。

(中時電子報)