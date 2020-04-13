新冠肺炎疫情尚未趨緩，防疫同時更要顧薪情！為減少感染風險，高雄加工出口區（前鎮）現場徵才活動從原本的室內，首度移師戶外，呼籲參加徵才活動民眾，須配合辦理單位量測體溫及防疫措施，所有入場人員一律佩戴口罩，並禁止有發燒（額溫≧37.5度）或急性呼吸道感染症者入場，敬請求職民眾務必配合並保持社交距離。

經濟部加工出口區管理處高雄分處指出，以往現場徵才活動都在室內舉辦，這次首度移到高雄分處後棟1樓車庫開放區（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟1樓車庫）辦理，時間訂於15日上午9時30分至11時，現場有4家廠商參與徵才，提供90個職缺，疫情期間，廠商徵才需求不減。

此次參加徵才的廠商有華新科技、杰鑫國際物流、光頡科技、台灣三井高科技等4家公司，職缺項目包括設備保修助理工程師、品管／品保工程師、生產助理技術員、倉儲理貨員、倉管技術員…等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供90個職缺，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。

高雄分處進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。本活動相關服務事項，歡迎至加工處官網「就業資訊」查詢。

(工商 )